الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
البقاع
20
o
الجنوب
21
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
22
o
متن
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
البقاع
20
o
الجنوب
21
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
22
o
متن
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رئيس مراسم الجنازة: بابا الفاتيكان دعا إلى "بناء الجسور لا الجدران"
أخبار دولية
2025-04-26 | 07:07
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
رئيس مراسم الجنازة: بابا الفاتيكان دعا إلى "بناء الجسور لا الجدران"
دعا الكاردينال الإيطالي جيوفاني باتيستا ري، الذي رأس مراسم جنازة بابا الفاتيكان البابا فرنسيس اليوم السبت بحضور المئات من زعماء العالم، إلى رعاية المهاجرين وإنهاء الحروب واتخاذ إجراءات عالمية لمواجهة تغير المناخ، وهي الموضوعات السياسية التي كان البابا فرنسيس يحرص على التركيز عليها.
وكرر ري أحد أقوى انتقادات البابا للرئيس الأميركي دونالد ترامب، بحضور ترامب نفسه بين الحشد، بدعوته إلى "بناء الجسور لا الجدران".
وتبادل ترامب والبابا الانتقادات على مدى عقد من الزمان، وكان معظمها يتعلق بدعوة البابا للتعاطف مع المهاجرين الذين يواصل ترامب الآن مساعيه لترحيلهم.
وتضمنت عظة ري التي استمع إليها الملايين في أنحاء العالم رسالة سياسية قوية لقادة الدول ورسالة داخلية قوية للكرادلة الكاثوليك.
وبالنسبة لنحو 135 كاردينالًا كاثوليكيًا سيكلفون قريبًا بدخول اجتماع مغلق لاختيار البابا القادم، كانت هذه العظة بمثابة خارطة طريق محتملة لكيفية بدء مناقشاتهم.
وعن البابا، قال الكاردينال ري: "بفضل دفئه الإنساني وإحساسه العميق بتحديات اليوم، كان البابا فرنسيس يشعر بصدق بالمخاوف والمعاناة والآمال في هذا العصر".
وأضاف أن البابا لمس قلوب الناس "مباشرةً".
أخبار دولية
مراسم
الجنازة:
الفاتيكان
"بناء
الجسور
الجدران"
التالي
هكذا ودع العالم البابا فرنسيس...
بوتين: الهجوم الأوكراني على كورسك فشل
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-04-22
زيلينسكي: أرغب بلقاء ترامب خلال مراسم جنازة البابا في الفاتيكان
أخبار دولية
2025-04-22
زيلينسكي: أرغب بلقاء ترامب خلال مراسم جنازة البابا في الفاتيكان
0
آخر الأخبار
04:07
بدء مراسم جنازة البابا فرنسيس في روما
آخر الأخبار
04:07
بدء مراسم جنازة البابا فرنسيس في روما
0
أخبار دولية
2025-04-23
الكرملين: روسيا ستوفد وزيرة الثقافة لحضور مراسم جنازة البابا فرنسيس
أخبار دولية
2025-04-23
الكرملين: روسيا ستوفد وزيرة الثقافة لحضور مراسم جنازة البابا فرنسيس
0
آخر الأخبار
2025-04-25
رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون واللبنانية الأولى السيدة نعمت عون غادرا لبنان متوجهين الى روما للمشاركة في مراسم تشييع قداسة البابا فرنسيس في الفاتيكان
آخر الأخبار
2025-04-25
رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون واللبنانية الأولى السيدة نعمت عون غادرا لبنان متوجهين الى روما للمشاركة في مراسم تشييع قداسة البابا فرنسيس في الفاتيكان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
10:26
المفوضية الأوروبية: ترامب وفون دير لاين إتفقا على عقد لقاء
أخبار دولية
10:26
المفوضية الأوروبية: ترامب وفون دير لاين إتفقا على عقد لقاء
0
أخبار دولية
10:06
ترامب: بوتين ربما "لا يريد أن يوقف الحرب" في أوكرانيا
أخبار دولية
10:06
ترامب: بوتين ربما "لا يريد أن يوقف الحرب" في أوكرانيا
0
أخبار دولية
09:50
بوتين أبلغ الموفد الأميركي استعداد روسيا للتفاوض "من دون شروط مسبقة"
أخبار دولية
09:50
بوتين أبلغ الموفد الأميركي استعداد روسيا للتفاوض "من دون شروط مسبقة"
0
أخبار دولية
09:46
اختتام الجولة الثالثة من المحادثات الإيرانية - الأميركية في مسقط
أخبار دولية
09:46
اختتام الجولة الثالثة من المحادثات الإيرانية - الأميركية في مسقط
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
11:53
وزير الاتّصالات في زيارة إلى المقرّ الرئيسيّ لشركة ألفا في الدكوانة
أخبار لبنان
11:53
وزير الاتّصالات في زيارة إلى المقرّ الرئيسيّ لشركة ألفا في الدكوانة
0
أمن وقضاء
10:33
الجيش: توقيف مواطنين لقيامهما بأعمال سرقة في برج البراجنة وطريق المطار
أمن وقضاء
10:33
الجيش: توقيف مواطنين لقيامهما بأعمال سرقة في برج البراجنة وطريق المطار
0
حال الطقس
2025-02-25
بعد انكفاء المنخفض الجوي... إليكم طقس الأيام المقبلة
حال الطقس
2025-02-25
بعد انكفاء المنخفض الجوي... إليكم طقس الأيام المقبلة
0
أخبار لبنان
2025-04-25
نشر قانون رفع السرية المصرفية في الجريدة الرسمية
أخبار لبنان
2025-04-25
نشر قانون رفع السرية المصرفية في الجريدة الرسمية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:44
هكذا ودع العالم البابا فرنسيس...
تقارير نشرة الاخبار
07:44
هكذا ودع العالم البابا فرنسيس...
0
تقارير نشرة الاخبار
07:37
"التجدد للوطن" إفتتح مؤتمره الثالث عن اللامركزية
تقارير نشرة الاخبار
07:37
"التجدد للوطن" إفتتح مؤتمره الثالث عن اللامركزية
0
أخبار لبنان
07:35
وزير المال: رصد ٧٥ مليون يورومن فرنسا كمساهمة في صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة
أخبار لبنان
07:35
وزير المال: رصد ٧٥ مليون يورومن فرنسا كمساهمة في صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة
0
تقارير نشرة الاخبار
07:04
جعجع: لضرورة احتكار الدولة للسلاح وفرض سلطتها
تقارير نشرة الاخبار
07:04
جعجع: لضرورة احتكار الدولة للسلاح وفرض سلطتها
0
أخبار لبنان
13:41
التحضيرات الأخيرة لـ OMT بيروت ماراثون... من سباق رياضيّ إلى رسالة أمل
أخبار لبنان
13:41
التحضيرات الأخيرة لـ OMT بيروت ماراثون... من سباق رياضيّ إلى رسالة أمل
0
رياضة
13:39
الأجواء من الفوروم دو بيروت... حركة حماس وابتسامات
رياضة
13:39
الأجواء من الفوروم دو بيروت... حركة حماس وابتسامات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
أندية بيئية مدرسية بمساهمة من مؤسسة ميشال عيسى للتنمية المحلية... لوعيٍ بيئي ينمو مع الأجيال
تقارير نشرة الاخبار
13:38
أندية بيئية مدرسية بمساهمة من مؤسسة ميشال عيسى للتنمية المحلية... لوعيٍ بيئي ينمو مع الأجيال
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
خلافات سياسية حادة في الجيش الاسرائيليّ في اعقاب اشتداد القتال في غزة
تقارير نشرة الاخبار
13:24
خلافات سياسية حادة في الجيش الاسرائيليّ في اعقاب اشتداد القتال في غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
التحضيرات الروحية واللوجستية عشية وداع البابا فرنسيس
تقارير نشرة الاخبار
13:19
التحضيرات الروحية واللوجستية عشية وداع البابا فرنسيس
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
01:35
طقس رطب ومتقلب في الأيام المقبلة...
حال الطقس
01:35
طقس رطب ومتقلب في الأيام المقبلة...
2
خبر عاجل
14:52
وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد للـLBCI: تم الاتفاق مع البنك الدولي على مساعدة بقيمة ٢٠٠ مليون دولار لدعم برنامج أمان للاسر الاكثر فقرا لتوسعة التغطية لتشمل العائلات المتضررة من الحرب والوزارة ستباشر بالاجراءات المطلوبة خلال الاشهر القليلة المقبلة
خبر عاجل
14:52
وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد للـLBCI: تم الاتفاق مع البنك الدولي على مساعدة بقيمة ٢٠٠ مليون دولار لدعم برنامج أمان للاسر الاكثر فقرا لتوسعة التغطية لتشمل العائلات المتضررة من الحرب والوزارة ستباشر بالاجراءات المطلوبة خلال الاشهر القليلة المقبلة
3
خبر عاجل
14:55
وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد للـLBCI: المبلغ الذي اتفق عليه مع البنك الدولي هو عبارة عن مساعدات نقدية وبرامج دمج لتأمين الدخول الى سوق العمل والتوظيف
خبر عاجل
14:55
وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد للـLBCI: المبلغ الذي اتفق عليه مع البنك الدولي هو عبارة عن مساعدات نقدية وبرامج دمج لتأمين الدخول الى سوق العمل والتوظيف
4
أمن وقضاء
10:33
الجيش: توقيف مواطنين لقيامهما بأعمال سرقة في برج البراجنة وطريق المطار
أمن وقضاء
10:33
الجيش: توقيف مواطنين لقيامهما بأعمال سرقة في برج البراجنة وطريق المطار
5
اسرار
23:28
أسرار الصحف 26-4-2025
اسرار
23:28
أسرار الصحف 26-4-2025
6
أمن وقضاء
07:24
بيان توضيحي لوزارة الداخلية حول مختار في بسكنتا
أمن وقضاء
07:24
بيان توضيحي لوزارة الداخلية حول مختار في بسكنتا
7
أخبار دولية
07:55
إصابة 516 إثر انفجار بميناء في بندر عباس في إيران
أخبار دولية
07:55
إصابة 516 إثر انفجار بميناء في بندر عباس في إيران
8
رياضة
13:39
الأجواء من الفوروم دو بيروت... حركة حماس وابتسامات
رياضة
13:39
الأجواء من الفوروم دو بيروت... حركة حماس وابتسامات
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More