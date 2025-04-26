رئيس مراسم الجنازة: بابا الفاتيكان دعا إلى "بناء الجسور لا الجدران"

دعا الكاردينال الإيطالي جيوفاني باتيستا ري، الذي رأس مراسم جنازة بابا الفاتيكان البابا فرنسيس اليوم السبت بحضور المئات من زعماء العالم، إلى رعاية المهاجرين وإنهاء الحروب واتخاذ إجراءات عالمية لمواجهة تغير المناخ، وهي الموضوعات السياسية التي كان البابا فرنسيس يحرص على التركيز عليها.



وكرر ري أحد أقوى انتقادات البابا للرئيس الأميركي دونالد ترامب، بحضور ترامب نفسه بين الحشد، بدعوته إلى "بناء الجسور لا الجدران".



وتبادل ترامب والبابا الانتقادات على مدى عقد من الزمان، وكان معظمها يتعلق بدعوة البابا للتعاطف مع المهاجرين الذين يواصل ترامب الآن مساعيه لترحيلهم.



وتضمنت عظة ري التي استمع إليها الملايين في أنحاء العالم رسالة سياسية قوية لقادة الدول ورسالة داخلية قوية للكرادلة الكاثوليك.



وبالنسبة لنحو 135 كاردينالًا كاثوليكيًا سيكلفون قريبًا بدخول اجتماع مغلق لاختيار البابا القادم، كانت هذه العظة بمثابة خارطة طريق محتملة لكيفية بدء مناقشاتهم.



وعن البابا، قال الكاردينال ري: "بفضل دفئه الإنساني وإحساسه العميق بتحديات اليوم، كان البابا فرنسيس يشعر بصدق بالمخاوف والمعاناة والآمال في هذا العصر".



وأضاف أن البابا لمس قلوب الناس "مباشرةً".