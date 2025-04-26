زيلينسكي يأمل تحقيق نتائج بعد بحثه "وقف إطلاق نار" غير مشروط مع ترامب

عبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت عن أنه يأمل بتحقيق "نتائج" عقب لقائه مع نظيره الأميركي دونالد ترامب الذي يدفع بقوة نحو وقف القتال بين الأوكرانيين والروس بعد ثلاث سنوات على بدء غزو موسكو لأوكرانيا.وقال زيلينسكي عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "اجتماع جيد. لقد تباحثنا بإسهاب على انفراد. وآمل أن نحقق نتائج في كل النقاط التي أثرناها"، مجددًا التأكيد أنه "يريد وقف إطلاق نار شاملًا وغير مشروط".وشدد على أن "الاجتماع يحمل بعدًا رمزيًا كبيرًا وقد يصبح تاريخيًا في حال توصلنا إلى نتائج مشتركة".