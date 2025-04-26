إصابة 516 إثر انفجار بميناء في بندر عباس في إيران

ذكر إعلام إيراني أن انفجارًا هائلًا هز ميناء الشهيد رجائي في مدينة بندر عباس بجنوب إيران اليوم السبت، ما أسفر عن إصابة 516 شخصًا.



ووقع الانفجار بالتزامن مع انطلاق جولة ثالثة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة في سلطنة عمان. ولم يتضح على الفور سبب الانفجار.



وقال مسؤول محلي معني بإدارة الأزمات للتلفزيون الرسمي: "سبب الواقعة هو انفجار عدة حاويات مخزنة في منطقة رصيف ميناء الشهيد رجائي. نجلي حاليًا المصابين وننقلهم إلى المراكز الطبية".



وذكرت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء أن 516 شخصًا أصيبوا. ولم يتضح بعد ما إذا كانت هناك وفيات.



ونشرت تسنيم لقطات لرجال مصابين ممددين على الطريق يتلقون العلاج وسط حالة من الفوضى.



ولا تزال جهود إخماد الحريق مستمرة، وقالت إدارة الجمارك في الميناء إنه يجري إخلاء الشاحنات من المنطقة وأن ساحة الحاويات التي وقع فيها الانفجار تحتوي على الأرجح على "بضائع خطرة ومواد كيميائية".



وقال التلفزيون الرسمي إن "التقصير في التعامل مع المواد القابلة للاشتعال كان عاملًا مساهمًا في الانفجار".



وأصدرت الشركة الوطنية لتكرير وتوزيع المشتقات النفطية بيانًا أوضحت فيه أن منشآت النفط لم تتأثر بالانفجار. وأشارت إلى أن "الانفجار والحريق في ميناء الشهيد رجائي ليس لهما أي صلة بالمصافي وخزانات الوقود ومجمعات التوزيع وخطوط أنابيب النفط المرتبطة بالشركة".



وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الانفجار تسبب في تحطيم نوافذ على بعد عدة كيلومترات، وجرى تداول لقطات على الإنترنت تظهر سحابة دخان ترتفع عقب الانفجار.



وقالت وكالة أنباء فارس إن دوي الانفجار سمع في جزيرة قشم التي تبعد 26 كيلومترًا إلى الجنوب من بندر عباس.