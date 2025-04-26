زيلينسكي اجتمع مع ستارمر وماكرون في روما

أعلن وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها في منشور على منصة إكس، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عقد اجتماعين منفصلين مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في روما.



وذكر أن الاجتماعين عقدا بعد حضور الزعماء جنازة بابا الفاتيكان البابا فرنسيس.

من جهته، أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني أن رئيس الوزراء والرئيس الأوكراني اتفقا على العمل بشكل مكثف للحفاظ على الزخم الإيجابي في محادثات السلام الرامية لإنهاء الحرب مع روسيا.



وقال متحدث باسم المكتب في بيان: "ناقش ستارمر وزيلينسكي التقدم الإيجابي المحرز في الأيام الماضية لضمان سلام عادل ودائم في أوكرانيا".