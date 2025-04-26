اختتام الجولة الثالثة من المحادثات الإيرانية - الأميركية في مسقط

اختتمت الجولة الثالثة من المحادثات رفيعة المستوى بين إيران والولايات المتحدة حول برنامج طهران النووي في عُمان السبت، على ما أفاد الإعلام الرسمي الإيراني، بعد نحو 9 ساعات من المناقشات.



وأفاد التلفزيون الإيراني بأن "الوفدين اللذين كانا يجريان محادثات غير مباشرة سيعودان إلى عاصمتيهما للتشاور".