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بوتين أبلغ الموفد الأميركي استعداد روسيا للتفاوض "من دون شروط مسبقة"

أخبار دولية
2025-04-26 | 09:50
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بوتين أبلغ الموفد الأميركي استعداد روسيا للتفاوض &quot;من دون شروط مسبقة&quot;
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بوتين أبلغ الموفد الأميركي استعداد روسيا للتفاوض "من دون شروط مسبقة"

أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الموفد الأميركي ستيف ويتكوف خلال لقائهما أنه مستعد للتفاوض حول وضع حد للنزاع في أوكرانيا "من دون أي شروط مسبقة"، وفق ما أفاد المتحدث باسم الكرملين.
     
وقال دميتري بيسكوف بحسب ما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية إن "فلاديمير بوتين كرر استعداد الطرف الروسي لاستئناف عملية التفاوض مع أوكرانيا من دون أي شروط مسبقة".

أخبار دولية

بوتين

روسيا

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