ترامب: بوتين ربما "لا يريد أن يوقف الحرب" في أوكرانيا

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره الروسي فلاديمير بوتين إثر ضربات تعرض لها مدنيون في أوكرانيا في الأيام الأخيرة، قائلا: "ربما هو لا يريد أن يوقف الحرب".



وفي منشور على منصته تروث سوشال بعد محادثات أجراها مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في روما، قال ترامب: "لم يكن هناك أدنى سبب لبوتين لاطلاق صواريخ على مناطق مدنية ومدن وقرى في الأيام الأخيرة. هذا يجعلني أعتقد أنه ربما لا يريد وقف الحرب ... وعندها يجب التعامل معه في شكل مختلف".