المفوضية الأوروبية: ترامب وفون دير لاين إتفقا على عقد لقاء

ذكرت متحدثة باسم أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وفون دير لاين اتفقا اليوم السبت خلال حديث قصير على هامش جنازة البابا فرنسيس، على عقد اجتماع في وقت لاحق.



وقالت‭ ‬المتحدثة باولا بينهو في منشور على إكس: "خلال حديثهما القصير، اتفقت رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين والرئيس ترامب على اللقاء". ولم تتوفر بعد أي تفاصيل أخرى.



وفي حين استقبل ترامب عدد من القادة الأوروبيين الآخرين، لم تتمكن فون دير لاين من ترتيب لقاء مع الرئيس الأميركي منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير كانون الثاني، رغم أن المفوضية الأوروبية مسؤولة عن السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي وقضايا مثل الرسوم الجمركية.



وفرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 25 بالمئة على السيارات والصلب والألمنيوم من الاتحاد الأوروبي في آذار ورسومًا جمركية بنسبة 20 بالمئة على سلع أخرى من الاتحاد الأوروبي في نيسان. ثم خفضت هذه النسبة إلى النصف حتى الثامن من تموز، ما منح مهلة 90 يومًا للمحادثات للتوصل إلى اتفاق رسوم جمركية أكثر شمولًا.



وردًا على ذلك، علق الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة خططه لفرض رسوم جمركية مضادة على بعض السلع الأميركية واقترح إلغاء الرسوم الجمركية على جميع السلع الصناعية من كلا الجانبين.



وقال المفوض الاقتصادي للاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس أمس الجمعة إن مقترح إلغاء الرسوم الجمركية لم يحظ إلا باهتمام محدود من الولايات المتحدة وإن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ما زالا بحاجة إلى الكثير من العمل للتوصل إلى اتفاق يمنع فرض رسوم جمركية من الجانبين.