وزير الخارجية العماني: المحادثات الأميركية الإيرانية ستستمر الأسبوع المقبل باجتماع رفيع المستوى

أعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي أن المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران ستستمر الأسبوع المقبل مع تحديد الثالث من أيار موعدا مبدئيا لعقد الاجتماع الجديد "رفيع المستوى".



وقال البوسعيدي في منشور على منصة إكس: "تمت مناقشة كل المبادئ الأساسية والأهداف والمخاوف الفنية" خلال الجولة الثالثة من المحادثات التي عُقدت اليوم السبت في مسقط.