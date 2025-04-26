أكراد سوريا يطالبون بدولة "ديموقراطية لامركزية" تضمن حقوقهم

تبنّت الأحزاب الكردية رؤية سياسية مشتركة لبناء دولة "ديموقراطية لامركزية" في سوريا، يضمن دستورها حقوق الأكراد ومشاركة المرأة سياسيا وعسكريا، داعية الى اعتمادها كأساس للحوار مع السلطة الجديدة في دمشق.



ومنذ إطاحة حكم الرئيس المخلوع بشار الاسد في الثامن من كانون الأول، أبدى الأكراد انفتاحا تجاه الإدارة الانتقالية التي أكدت بدورها رفض أي محاولات تقسيم أو انفصال، في إشارة الى طموحات الأكراد بتكريس الحكم الذاتي الذي أقاموه بعد اندلاع النزاع عام 2011.



وفي ختام مؤتمر عُقد في مدينة القامشلي (شمال شرق) بعنوان "وحدة الموقف والصف الكردي"، تبنّى المجتمعون "صياغة رؤية سياسية كردية مشتركة، تُعبّر عن إرادة جماعية ومشروع واقعي لحل عادل للقضية الكردية في سوريا، كدولة ديموقراطية لامركزية".



وشارك في المؤتمر أكثر من 400 شخصية كردية من سوريا وممثلون لأكراد تركيا وإقليم كردستان العراق.



وأوضح القيادي في المجلس الوطني الكردي محمّد اسماعيل خلال تلاوته البيان الختامي، أن الرؤية تشكّل "وثيقة تأسيسية" في إطار "سوريا موحدة، بهويتها المتعددة القوميات والأديان والثقافات، يضمن دستورها الحقوق القومية للشعب الكردي.. ويصون حرية المرأة وحقوقها ويمكّنها من المشاركة الفاعلة بالمؤسسات السياسية والاجتماعية والعسكرية كافة".



ودعا البيان الى اعتماد الرؤية "أساسا للحوار الوطني" بين القوى الكردية ومع الادارة الجديدة في دمشق، على ان يتم تشكيل وفد للتواصل مع الأطراف المعنية لترجمة مضامين الرؤية.



وفي كلمة ألقاها خلال الافتتاح السبت، أكد قائد قوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي أن "المؤتمر لا يهدف، كما يقول البعض، الى التقسيم، لا بل على العكس تماما، يُعقد من أجل وحدة سوريا".



وشدد في الوقت نفسه على حاجة البلاد الى "دستور جديد لامركزي"، قائلا: "نحن مع أن تأخذ كل المكونات السورية حقها في الدستور لنستطيع بناء سوريا ديموقراطية لامركزية".