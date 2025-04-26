مسؤول أميركي: المحادثات النووية مع إيران كانت إيجابية وبناءة

أعلن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية أن المحادثات النووية التي جرت اليوم مع إيران كانت إيجابية وبناءة، كاشفا أن الجانبين اتفقا على الاجتماع مجددا في أوروبا "قريبا".



وقال المسؤول: "هناك أمور كثيرة لا يزال يتعين القيام بها لكن تم إحراز المزيد من التقدم نحو التوصل لاتفاق".