وزير خارجية إيران عن جولة المحادثات الثالثة مع الولايات المتحدة: الجانبان أظهرا جدية

عبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن رضاه إزاء "سير ووتيرة" المحادثات النووية مع الولايات المتحدة.



وكشف للتلفزيون الرسمي أن الجانبين أظهرا "جدية وإصرارا" في جولتهما الثالثة من المفاوضات.