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كتائب القسام تعلن تنفيذ عملية إنقاذ لعدد من الأسرى من نفق قصفه الجيش الإسرائيلي

أعلنت كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس عن تنفيذها عملية إنقاذ لعدد من الأسرى من نفق قصفه الجيش الاسرائيلي.