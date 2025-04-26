روسيا تعتقل مشتبهًا به في مقتل جنرال بسيارة ملغومة قرب موسكو

أعلن جهاز الأمن الاتحادي الروسي اليوم السبت أنه ألقى القبض على شخص يشتبه في ضلوعه في اغتيال ضابط عسكري روسي كبير أمس الجمعة بسيارة ملغومة.واتهم الكرملين أوكرانيا بالمسؤولية عن مقتل ياروسلاف موسكاليك نائب رئيس إدارة العمليات الرئيسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية والبالغ من العمر 59 عامًا.ولم يصدر أي تعليق رسمي من كييف على مقتل موسكاليك.وأعلن جهاز الأمن الاتحادي الروسي أن المشتبه به هو إجنات كوزين، ووصفه بأنه "عميل للأجهزة الخاصة الأوكرانية".وقتل موسكاليك في بلدة بالاشيخا شرقي موسكو قبل ساعات من لقاء جمع بين ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو.