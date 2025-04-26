مقتل 12 جنديًا في النيجر في هجوم واعتقال شخصين

أعلن جيش النيجر في بيان اطلعت عليه رويترز اليوم السبت أن 12 جنديًا قتلوا في هجوم في غرب البلاد، مشيرًا إلى أن السلطات اعتقلت اثنين من المشتبه بهم.



ووقع الهجوم أمس الجمعة قرب منطقة الحدود بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي، وهي مركز تمرد لمسلحين إسلاميين في غرب إفريقيا يرتبطون بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية.



وجاء في البيان أن مسلحين شنوا أمس الجمعة "هجومًا مفاجئًا" على وحدة عسكرية كانت في مهمة على بعد نحو عشرة كيلومترات شمالي بلدة ساكويرا، ووصفت المهاجمين بأنهم إرهابيون.



ولم تحدد النيجر هوية المهاجمين لكنها حملت في الشهر الماضي جماعة تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية مسؤولية هجوم على مسجد قرب منطقة الحدود قتل فيه 44 مدنيًا على الأقل.