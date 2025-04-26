فون دير لاين: أوروبا ستقف دائما إلى جانب أوكرانيا في سعيها لإحلال السلام

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن كييف يمكنها الاعتماد على دعم الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى سلام عادل ودائم عبر المفاوضات.



جاء ذلك بعد لقائها بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في روما على هامش جنازة البابا فرنسيس.



وقالت فون دير لاين في بيان على منصة إكس عقب اللقاء: "ستقف أوروبا دائما إلى جانب أوكرانيا في سعيها لإحلال السلام".