ارتفاع حصيلة الانفجار في جنوب إيران إلى 8 قتلى و750 جريحا

أسفر انفجار ضخم وقع السبت في ميناء الشهيد رجائي بجنوب إيران عن ثمانية قتلى على الأقل و750 جريحا، وفق حصيلة جديدة أعلنها وزير الداخلية عبر التلفزيون الرسمي.



وأشار الوزير اسكندر مومني الى أن تعزيزات من طهران ومدن أخرى ينتظر وصولها.

وقال: "نأمل إخماد الحريق في الساعات المقبلة".

وأعلن التلفزيون الرسمي مساءً، أن "الحريق اشتد في ميناء الشهيد رجائي، وهناك احتمال أن تمتد النيران الى مناطق أخرى وحاويات أخرى".