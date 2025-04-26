الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
مهم تكون مسيحي؟
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

زعيم التجمع الوطني الفرنسي يعتزم الترشح للرئاسة إذا منعت لوبن

أخبار دولية
2025-04-26 | 15:02
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
زعيم التجمع الوطني الفرنسي يعتزم الترشح للرئاسة إذا منعت لوبن
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
زعيم التجمع الوطني الفرنسي يعتزم الترشح للرئاسة إذا منعت لوبن

أعلن رئيس حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في فرنسا جوردان بارديلا أنه سيترشح للرئاسة في عام 2027 بدعم من مارين لوبن إذا تم منعها من المشاركة، وذلك في مقابلة نشرت السبت.
     
وتلقت لوبن، حاملة لواء اليمين المتطرف الفرنسي لفترة طويلة، ضربة قضائية في أواخر آذار عندما دانتها محكمة مع مسؤولين آخرين في الحزب بتهمة الاحتيال عبر وظائف وهمية في البرلمان الأوروبي.
     
بالإضافة إلى الحكم عليها بالسجن وغرامة مالية، مُنعت من الترشح لمناصب عامة لخمس سنوات بأثر فوري، حتى في انتظار نتيجة الاستئناف. وتأمل أن يُنظر في استئنافها بسرعة، وأن يُلغى أو يُعدّل الحكم، مما يسمح لها بالترشح.
     
وفي مقابلة مع صحيفة لو باريزيان، قال بارديلا: "ليس هناك أي غموض في حقيقة أن مارين لوبن هي مرشحتي، ولكن إذا تم منعها من الترشح غدا، أعتقد أنني أستطيع أن أخبركم أنني سأكون مرشحها".
     
وكانت لوبن تخطط في حال أصبحت رئيسة لتعيين بارديلا رئيسا للوزراء.

أخبار دولية

فرنسا

رئاسة

جوردان بارديلا

مارين لوبن

LBCI التالي
إيران تعرض وساطتها في النزاع بين الهند وباكستان
رئيس وزراء باكستان: بلادنا مستعدة "للدفاع عن سيادتها"
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-04-06

تجمعٌ لأنصار لوبان في باريس في مواجهة القرار القضائي الذي منعها من الترشح للرئاسة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-03-31

ضربة قاضية لليمين المتطرف: لوبان تُمنع من الترشح للرئاسة الفرنسية

LBCI
أخبار دولية
2025-03-31

القضاء الفرنسيّ يدين زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن باختلاس أموال عامة

LBCI
أخبار دولية
2025-04-05

رئيس الوزراء الفرنسي يصف دعم ترامب لمارين لوبن بأنه "تدخل" في شؤون بلاده

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:55

ترامب: يجب السماح للسفن الأميركية العسكرية والتجارية بالمرور مجانا عبر قناتي السويس وبنما

LBCI
أخبار دولية
15:10

إغلاق كل المدارس الأحد في منطقة الانفجار في جنوب إيران

LBCI
أخبار دولية
14:45

ارتفاع حصيلة الانفجار في جنوب إيران إلى 8 قتلى و750 جريحا

LBCI
أخبار دولية
14:25

فون دير لاين: أوروبا ستقف دائما إلى جانب أوكرانيا في سعيها لإحلال السلام

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-04-25

ترامب تحدث هاتفيا مع شي حول الرسوم الجمركية

LBCI
أخبار دولية
2025-04-25

مقتل 11 مدنيا علويا في وسط سوريا في مداهمات لقوات الأمن خلال 24 ساعة

LBCI
أخبار لبنان
13:01

الكتائب قدّمت التعازي بوفاة البابا فرنسيس في السفارة البابوية

LBCI
أمن وقضاء
2025-04-25

نفّذ أكثر من 25 عمليّة سرقة ونقل سيّارة مسروقة ضمن محافظتَي جبل لبنان والبقاع...

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:09

مرة جديدة... اللامركزية الإدارية على طاولة البحث

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

الكشف عن خلافات في الداخل الإسرائيلي حول قرارات تتعلق بالحرب على حزب الله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

لا تقولوا شكراً أو Please لـChatGPT...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

الـLBCI تواكب التحضيرات لـOMT بيروت ماراثون المنتظر يوم الخميس المقبل...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

هذا ما حققه الوفد اللبناني في واشنطن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

إيران منشغلة بانفجار بندر عباس وبالمفاوضات النووية... وهذا ما كشفه حكم أمهز للـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

إنفجار بندر عباس الإيرانية أعاد إلى الإذهان صورة إنفجار مرفأ بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

الجولة الثالثة بين الأميركيين والإيرانيين عززت التقدم والرابعة في أوروبا

LBCI
أخبار دولية
13:23

كتائب القسام تعلن تنفيذ عملية إنقاذ لعدد من الأسرى من نفق قصفه الجيش الإسرائيلي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
01:35

طقس رطب ومتقلب في الأيام المقبلة...

LBCI
اسرار
23:28

أسرار الصحف 26-4-2025

LBCI
أمن وقضاء
07:24

بيان توضيحي لوزارة الداخلية حول مختار في بسكنتا

LBCI
أخبار دولية
14:45

ارتفاع حصيلة الانفجار في جنوب إيران إلى 8 قتلى و750 جريحا

LBCI
أخبار دولية
07:55

إصابة 516 إثر انفجار بميناء في بندر عباس في إيران

LBCI
أمن وقضاء
08:50

تحويل السير في محيط نفق المطار غدًا الأحد بسبب الأشغال

LBCI
آخر الأخبار
15:42

سانا: إدارة الأمن العام في مدينة القصير بريف حمص تضبط شحنة أسلحة كانت مخبأة بحافلة آتية من لبنان وتعتقل المتورطين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

لا تقولوا شكراً أو Please لـChatGPT...

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More