زعيم التجمع الوطني الفرنسي يعتزم الترشح للرئاسة إذا منعت لوبن

أعلن رئيس حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في فرنسا جوردان بارديلا أنه سيترشح للرئاسة في عام 2027 بدعم من مارين لوبن إذا تم منعها من المشاركة، وذلك في مقابلة نشرت السبت.



وتلقت لوبن، حاملة لواء اليمين المتطرف الفرنسي لفترة طويلة، ضربة قضائية في أواخر آذار عندما دانتها محكمة مع مسؤولين آخرين في الحزب بتهمة الاحتيال عبر وظائف وهمية في البرلمان الأوروبي.



بالإضافة إلى الحكم عليها بالسجن وغرامة مالية، مُنعت من الترشح لمناصب عامة لخمس سنوات بأثر فوري، حتى في انتظار نتيجة الاستئناف. وتأمل أن يُنظر في استئنافها بسرعة، وأن يُلغى أو يُعدّل الحكم، مما يسمح لها بالترشح.



وفي مقابلة مع صحيفة لو باريزيان، قال بارديلا: "ليس هناك أي غموض في حقيقة أن مارين لوبن هي مرشحتي، ولكن إذا تم منعها من الترشح غدا، أعتقد أنني أستطيع أن أخبركم أنني سأكون مرشحها".



وكانت لوبن تخطط في حال أصبحت رئيسة لتعيين بارديلا رئيسا للوزراء.