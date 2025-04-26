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إغلاق كل المدارس الأحد في منطقة الانفجار في جنوب إيران
أخبار دولية
2025-04-26 | 15:10
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إغلاق كل المدارس الأحد في منطقة الانفجار في جنوب إيران
أفاد التلفزيون الرسمي بأن كل المدارس والمكاتب ستظل مغلقة الأحد في المنطقة التي وقع فيها انفجار ضخم بجنوب إيران، مخلفا ثمانية قتلى على الاقل و750 جريحا.
وقال مسؤول أجهزة الاسعاف في المحافظة مهرداد حسن زاده إن "المدارس والمكاتب والجامعات في بندر عباس ستغلق الاحد".
أخبار دولية
المدارس
انفجار
إيران
بندر عباس
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