ترامب: يجب السماح للسفن الأميركية العسكرية والتجارية بالمرور مجانا عبر قناتي السويس وبنما

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه ينبغي السماح للسفن العسكرية والتجارية التابعة للولايات المتحدة بالمرور عبر قناتي السويس وبنما من دون دفع أي رسوم.



وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال: "طلبت من وزير الخارجية ماركو روبيو أن يتولى... هذا الأمر على الفور".