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مقتل 12 جنديا بهجوم جهادي في النيجر
أخبار دولية
2025-04-27 | 00:00
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مقتل 12 جنديا بهجوم جهادي في النيجر
قُتل 12 جنديا نيجريا الجمعة في هجوم جهادي في غرب البلاد قرب مالي، وفق ما أعلن الجيش مساء السبت في نشرة عملياته.
وقُتل الجنود الاثنا عشر، وهم عناصر في عملية "الماهاو" لمكافحة الإرهاب، عندما تعرضت وحدتهم "لهجوم جبان من عناصر إرهابيين متخفّين في مخيمات مدنيين"، على بعد نحو 10 كلم شمال ساكويرا، وهي بلدة قريبة من تيلابيري، المدينة الكبيرة في غرب النيجر.
وأضاف الجيش أن "المهاجمين شنوا هجوما مباغتا على الدورية" التي "ردت" عليهم، قبل وصول تعزيزات برّية وجوّية. وأشار إلى أن هذه التعزيزات "أجبرت العدوّ على الفرار باتجاه الشمال"، بالقرب من مالي.
أخبار دولية
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