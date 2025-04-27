ارتفاع حصيلة انفجار الميناء في إيران إلى 14 قتيلا و750 جريحا

أسفر انفجار ضخم وقع السبت في ميناء الشهيد رجائي بجنوب إيران عن 14 قتيلا على الأقلّ و750 جريحا، وفق حصيلة جديدة أعلنها وزير الداخليّة الأحد.



وقال الوزير اسكندر مومني عبر تلغرام "14 قتيلا و750 جريحا حتى الآن في انفجار ميناء الشهيد رجائي في بندر عباس". وكان قد سُجّل في حصيلة سابقة مقتل ثمانية أشخاص.