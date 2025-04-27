الحوثيون: إصابة 8 أشخاص بجروح في غارات أميركية على صنعاء

أعلن الحوثيون في اليمن السبت أن ثمانية أشخاص على الأقل أصيبوا بجروح جراء سلسلة غارات أميركية استهدفت مناطق خاضعة لسيطرتهم، بما في ذلك في العاصمة اليمنية صنعاء.وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي يديرها الحوثيون أن "ثمانية مواطنين بينهم طفلان أصيبوا جراء استهداف العدو الأميركي حيا سكنيا" غرب الروضة في صنعاء.