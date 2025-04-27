ترامب يحض على عبور "مجاني" للسفن الأميركية في قناتي باناما والسويس

حضّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت على جعل عبور السفن الأميركية في قناتَي بنما والسويس مجانيا، طالبا من وزير خارجيّته ماركو روبيو معالجة هذه القضية "فورا".وبعد أشهر من تكرار رغبته في السيطرة على قناة بنما، يصبّ الرئيس الأميركي حاليا تركيزه على قناة السويس، وهي طريق نقل استراتيجي آخَر للتجارة العالمية.وكتب ترامب على منصته الاجتماعية تروث سوشل "يجب السماح للسفن الأميركية، العسكرية والتجارية على السواء، بالمرور بحرّية عبر قناتَي بنما والسويس. هاتان القناتان ما كانتا لتوجَدا لولا الولايات المتحدة الأميركية".وأضاف "طلبتُ من وزير الخارجية ماركو روبيو تولي" هذه القضية.