الرئيس السوري يتسلم دعوة رسمية من العراق للمشاركة في القمة العربية

تسلّم الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع دعوة رسمية من العراق للمشاركة في القمة العربية التي تستضيفها بغداد الشهر المقبل، في وقت يندّد سياسيون عراقيون بارزون موالون لطهران مع أنصارهم باحتمال مشاركته.

وأوردت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) أن الشرع "تسلم دعوة رسمية للمشاركة في القمة العربية المزمع عقدها في العاصمة العراقية بغداد الشهر المقبل، وذلك خلال استقباله المبعوث الخاص لرئيس الوزراء العراقي، وزير الثقافة والسياحة والآثار السيد أحمد فكاك البدراني".

وجاء توجيه الدعوة الرسمية من بغداد، بعد يومين من تسلّم الشرع رسالة من رئيس الوزراء العراقي محمّد شياع السوداني، نقلها اليه الجمعة وفد برئاسة رئيس جهاز المخابرات الوطني حميد الشطري، تأكيدا لدعوته حضور القمة العربية في بغداد في 17 أيار، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "سانا".