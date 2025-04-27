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وزارة الدفاع الإيرانية: لا وجود لشحنات عسكرية مخزّنة في موقع انفجار الميناء

أخبار دولية
2025-04-27 | 06:19
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وزارة الدفاع الإيرانية: لا وجود لشحنات عسكرية مخزّنة في موقع انفجار الميناء
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وزارة الدفاع الإيرانية: لا وجود لشحنات عسكرية مخزّنة في موقع انفجار الميناء

أكدت وزارة الدفاع الإيرانية الأحد، عدم وجود أي شحنات عسكرية في موقع الانفجار الضخم عند وقوعه في أكبر ميناء تجاري في البلاد السبت.
     
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع رضا طلائي نيك للتلفزيون الرسمي "لم تكن هناك أي شحنات مستوردة أو مصدّرة للوقود العسكري أو للاستخدام العسكري في المنطقة التي شهدت حادث الحريق وفي ميناء الشهيد رجائي". 
     

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