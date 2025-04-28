ترامب يعتقد أن زيلينسكي مستعد للتخلي عن شبه جزيرة القرم

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يعتقد أن نظيره الأوكراني فولودومير زيلينسكي مستعد للتخلي عن القرم، وذلك في تناقض واضح مع تصريحات الزعيم الأوكراني بشأن شبه الجزيرة التي ضمتها روسيا.وردا على سؤال حول ما إذا كان يعتقد أن زيلينسكي مستعد "للتخلي" عن شبه الجزيرة التي احتلتها روسيا في العام 2014، أجاب ترامب: "أعتقد ذلك".