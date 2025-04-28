ترامب يطالب بوتين بـ"وقف إطلاق النار" وإبرام اتفاق بشأن أوكرانيا

حضّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره الروسي فلاديمير بوتين على "وقف إطلاق النار" وإبرام اتفاق بشأن أوكرانيا.



وقال ترامب على مدرج مطار موريستاون في بيدمينستر بولاية نيوجيرسي (شرق): "أريده أن يتوقف عن إطلاق النار. اجلسوا ووقعوا الاتفاق".