إيران أحبطت هجوما إلكترونيا كبيرا الأحد

نقلت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء عن رئيس شركة البنية التحتية للاتصالات قوله إنه جرى أمس الأحد إحباط واحد من أكثر الهجمات الإلكترونية اتساعا وتعقيدا ضد البنية التحتية بالبلاد.