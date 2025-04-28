ارتفاع حصيلة الحرب على غزة إلى 52243 شهيدا

أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة الحرب إلى 52243 شهيدا بعد أن تم التحقق من هوية مئات الأشخاص الذين كانوا مدرجين سابقا على أنهم مفقودين قبل تأكيد استشهادهم.



وقالت الوزارة التي تديرها حركة حماس في بيان: "تمت إضافة 697 شهيدا في الإحصائية التراكمية للشهداء بعدما اكتملت البيانات الخاصة بهم... عبر اللجنة القضائية في وزارة الصحة" المختصة بمتابعة ملف المفقودين.



وأوضح المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى الدكتور خليل الدقران لوكالة فرانس برس أنه "بما يخص المفقودين تحت الأنقاض: أبلِغ ذووهم عنهم وكانوا في عداد المفقودين، ولكن تم انتشال جثامينهم إما من تحت الأنقاض أو من مناطق لم تكن الطواقم الطبية قادرة للوصول إليها بسبب وجود الجيش الإسرائيلي فيها".



بدوره، لفت المدير العام لمكتب الإعلام الحكومي إسماعيل الثوابتة لفرانس برس في إجابة حول سبب عدم الإعلان عن هذا الرقم بشكل دوري، الى أن "اللجنة القضائية تصدر تقريرها كل فترة وليس يوميا... ولها بروتوكول عمل خاص بها، وعندما تسلم تقريرها، يتم الاعتماد".

