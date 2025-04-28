الذهب يهبط بأكثر من 1%

انخفضت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة اليوم، إذ عزز تراجع التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين شهية المستثمرين للمخاطرة وأضعف الطلب على الأصول الآمنة مثل المعدن النفيس، في حين زاد ارتفاع الدولار من الضغوط.



وبحلول الساعة 02:20 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.4 بالمئة إلى 3272.89 دولارا للأوقية (الأونصة).