إعلام الحوثيين: 30 قتيلا في غارة أميركية على مركز للاجئين في شمال اليمن

قتل 30 شخصا على الأقل في غارة نسبت للولايات المتحدة على مركز إيواء للاجئين الأفارقة في صعدة معقل الحوثيين في شمال اليمن، على ما أفاد إعلام الحوثيين.



وأوردت قناة المسيرة التابعة للحوثيين نقلا عن مراسلها في المدينة أنّه تم "انتشال 30 جثة من ضحايا نزلاء مركز إيواء المهاجرين الأفارقة. وفرق الدفاع المدني والهلال الأحمر تواصل جهودها في مسرح الجريمة الأميركية"، فيما نقلت عن وزارة الداخلية التابعة للحوثيين بيانا أكّدت فيه "سقوط عشرات القتلى والجرحى" في الهجوم.