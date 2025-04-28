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حصيلة جديدة... الحوثيون يعلنون مقتل 68 شخصا في لضربات الأميركية على مركز للاجئين في شمال اليمن

أخبار دولية
2025-04-28 | 03:39
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حصيلة جديدة... الحوثيون يعلنون مقتل 68 شخصا في لضربات الأميركية على مركز للاجئين في شمال اليمن
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حصيلة جديدة... الحوثيون يعلنون مقتل 68 شخصا في لضربات الأميركية على مركز للاجئين في شمال اليمن

أخبار دولية

الحوثيون

مركز للاجئين

اليمن

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