الصين تؤكد عدم حصول اتصال هاتفي بين شي وترامب في الفترة الأخيرة

أكدت بكين "عدم حصول اتصال هاتفي" في الفترة الأخيرة بين الرئيس شي جينبينغ ونظيره الأميركي، بعدما أعلن دونالد ترامب أنه تحدث مع شي.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوه جياكون: "على حدّ علمي، لم يحصل اتصال هاتفي بين رئيسي البلدين مؤخرا"، مؤكدا أن "الصين والولايات المتحدة لا تجريان مشاورات أو مفاوضات بشأن قضية الرسوم الجمركية".