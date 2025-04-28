استمرار الحريق جراء الانفجار الضخم في مرفأ رئيسي في إيران

يستمر عناصر الإطفاء الإثنين لليوم الثالث على التوالي، في محاولة إخماد الحريق الضخم الذي اجتاح أكبر ميناء في إيران في أعقاب الانفجار الضخم الذي وقع السبت في المكان وأسفر عن مقتل 40 شخصا على الأقل.



ولا يزال دخان أسود كثيف يتصاعد فوق حاويات مكدّسة في ميناء الشهيد رجائي، وفق لقطات بثها التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة صباح الإثنين.



وأفاد التلفزيون بأنّه بعد السيطرة على الحريق "سندخل في مرحلة تنظيف الموقع وتقييم الأضرار".



ووقع الانفجار الذي سُمع دويه على بعد عشرات الكيلومترات، السبت قرابة الظهر (8,30 بتوقيت غرينتش) على رصيف ميناء الشهيد رجائي، حيث يمر 85 في المئة من البضائع الإيرانية.

