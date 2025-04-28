وزير العدل الفرنسي: السلطات تلقي القبض على مشتبه بهم على صلة بهجمات السجون

أعلن وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان أنه تم إلقاء القبض على مشتبه بهم فيما يتعلق بهجمات تعرضت لها سجون فرنسية في وقت سابق من الشهر الحالي، من دون أن يذكر تفاصيل عن عدد المحتجزين.



وكتب دارمانان على منصة إكس: "أود أن أشكر القضاة ومسؤولي إنفاذ القانون الذين قبضوا في وقت مبكر من صباح اليوم على أولئك الذين يشتبه في أنهم وراء الهجمات ضد سجوننا وموظفي السجون".



وتعرضت ستة سجون فرنسية على الأقل لهجمات، إذ جرى إطلاق النار من بندقية آلية من طراز إيه.كيه-47 على مدخل سجن تولون وأُضرمت النيران في مركبات خارج سجون أخرى.



ويرجح وزير الداخلية برونو روتايو وقوف تجار مخدرات وراء الهجمات.