أوكرانيا: اتفاق المعادن لن يشمل المساعدات الأميركية السابقة

أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال أن أوكرانيا اتفقت على أن المساعدات الأميركية السابقة المقدمة لكييف لن تكون جزءا من اتفاق المعادن الذي تهدف إلى توقيعه مع واشنطن.



وقال شميهال في منشور على تطبيق تيليغرام للتراسل: "توصلنا إلى اتفاقات مفادها أن الوثيقة لن تحتسب المساعدات المقدمة قبل توقيعها".



وكشف شميهال، الذي كان في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي لحضور اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولييين، أن هناك "تقدما جيدا" بشأن الاتفاق، بعد اجتماعه مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت.



وقال: "الأهم هو أننا حددنا بوضوح خطوطنا الحمراء، ويجب أن يحترم الاتفاق الالتزامات الأوروبية ولا يتعارض مع دستور أوكرانيا وتشريعاتها".