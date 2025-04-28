توقيف قائد جيش الإسلام المنضوي في وزارة الدفاع السورية في دبي

اعلن جيش الإسلام، أحد الفصائل المسلحة المنضوية في إطار السلطة السورية الانتقالية، توقيف قائده عصام بويضاني قبل أيام في مطار دبي، من دون أن تتضّح أسباب التوقيف.



ويتزعم بويضاني منذ العام 2015 "جيش الإسلام"، وهو فصيل إسلامي بارز قاتل ضد حكم بشار الأسد، وكان معقله الأبرز في الغوطة الشرقية قرب دمشق حتى العام 2018، قبل أن ينتقل الى محافظة إدلب (شمال غرب) بعد سيطرة القوات السورية آنذاك على الغوطة.



وإثر الإطاحة ببشار الأسد، كان جيش الإسلام في عداد الفصائل التي انضوت ضمن وزارة الدفاع، بعد إعلان حلّ كافة الفصائل المسلحة.



وأكّد مصدران مقرّبان من بويضاني لوكالة فرانس برس الإثنين "توقيفه الخميس من جانب سلطات مطار دبي لدى مغادرته دولة الإمارات التي دخلها مستخدما جواز سفر تركيا".