من دون أي شروط مسبقة... الكرملين "مستعد" لإجراء محادثات سلام مع أوكرانيا

أعلنت روسيا استعدادها لبدء محادثات سلام مع أوكرانيا من دون أي شروط مسبقة، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية، بعدما شكك الرئيس الأميركي دونالد ترامب في استعداد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوقف الحرب.



وقال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف لوسائل إعلام روسية: "أكد الجانب الروسي مرارا استعداده، كما أكد الرئيس لبدء مفاوضات مع أوكرانيا من دون شروط مسبقة".