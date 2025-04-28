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إيران تتهم نتنياهو بـ"إملاء" إرادته على السياسة الأميركية في المحادثات النووية

أخبار دولية
2025-04-28 | 05:36
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إيران تتهم نتنياهو بـ"إملاء" إرادته على السياسة الأميركية في المحادثات النووية
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إيران تتهم نتنياهو بـ"إملاء" إرادته على السياسة الأميركية في المحادثات النووية

اتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بـ"إملاء" إرادته على السياسة الأميركية في المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني.
     
وقال عراقجي في منشور على منصة إكس: "اللافت، هو مدى الوقاحة التي يملي من خلالها نتنياهو الآن على الرئيس دونالد ترامب ما يمكنه وما لا يمكنه فعله في دبلوماسيته مع إيران".
     
وكان نتنياهو قال الأحد إن أي اتفاق مع طهران يجب أن يحرمها من الصواريخ البالستية، غداة جولة ثالثة من المحادثات الأميركية-الإيرانية.
     
وقال في خطاب ألقاه في القدس: "عليكم أن تفكّكوا بنيتها التحتية النووية... يجب ألا تكون قادرة على تخصيب اليورانيوم".
     
وشدّد على أن "الاتفاق الناجح هو ذاك الذي يقضي على قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم لأغراض التسلّح النووي".

أخبار دولية

إيران

عباس عراقجي

نتنياهو

المحادثات النووية

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