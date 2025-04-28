مسؤول فلسطيني لمحكمة العدل الدولية: إسرائيل تستخدم منع المساعدات "سلاح حرب"

شدد مسؤول فلسطيني رفيع لمحكمة العدل الدولية على أن إسرائيل تستخدم منع وصول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة "كسلاح حرب".



وقال عمار حجازي للقضاة مع بدء أسبوع من جلسات المحكمة بشأن التزامات إسرائيل الإنسانية: "نحن أمام عملية تجويع. تُستخدم المساعدات الإنسانية كسلاح حرب".

من جهته، رأى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين ما هي إلا جزء من "اضطهاد ممنهج" ضد بلاده.



وقال ساعر في تصريح صحافي في القدس: "هذه القضية هي جزء من اضطهاد ممنهج لإسرائيل ولتجريدها من الشرعية وتقويضها. ليست إسرائيل هي التي يجب أن تكون في المحكمة، بل الأمم المتحدة والأونروا".