ارتفاع حصيلة الانفجار في المرفأ الإيراني إلى 46 قتيلا

أفادت وسائل إعلام رسمية بارتفاع عدد قتلى الانفجار الهائل الذي شهده أكبر ميناء تجاري في إيران إلى 46 قتيلا، مشيرة الى أن معظم الجرحى الذين تجاوز عددهم ألف جريح، غادروا المستشفيات.



ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا) نقلا عن مهرداد حسن زاده، مدير إدارة الأزمات في محافظة هرمزكان قوله إن "عدد قتلى حريق ميناء الشهيد رجائي وصل إلى 46 قتيلا... وما زال 138 جريحا فقط في المستشفى".