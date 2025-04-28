للمرة الأولى بعد جنازة البابا فرنسيس... الكرادلة الكاثوليك يجتمعون لمناقشة موعد المجمع المغلق

اجتمع كرادلة الكنيسة الكاثوليكية من أنحاء العالم اليوم للمرة الأولى بعد جنازة البابا فرنسيس لمناقشة الموعد الممكن لعقد المجمع المغلق من أجل انتخاب بابا الفاتيكان المقبل.



وقد يعلن عن قرار في منتصف اليوم (10:00 بتوقيت غرينتش). ومن المتوقع ألا يبدأ المجمع المغلق قبل السادس من أيار.



واعتبارا من اليوم، لم يعد مسموحا للسائحين بزيارة كنيسة سيستين التي تعود للقرن السادس عشر إذ أغلقت من أجل التحضير لعملية التصويت.



واستمرت اجتماعات المجمع المغلق عامي 2005 و2013 يومين فقط. لكن الكاردينال السويدي أندرس أربوريليوس قال اليوم إنه يتوقع أن يستغرق المجمع المغلق هذه المرة وقتا أطول، لأن الكثير من الكرادلة الذين عينهم البابا فرنسيس لم يلتقوا ببعضهم البعض من قبل.



وقال أربوريليوس، وهو واحد من بين نحو 135 كاردينالا تحت سن 80 عاما سيشاركون في المجمع المغلق: "لا نعرف بعضنا البعض".