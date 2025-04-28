رئيس الوزراء القطري: ملفات كإعادة إعمار غزة وسوريا أصبحت أحلاما على أجندة المجتمع الدولي

دعا رئيس مجلس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال منتدى الأمن العالمي في قطر، إلى وقف الحرب في قطاع غزة، مشيرا الى أن ملفات كإعادة إعمار غزة وسوريا أصبحت أحلاما على أجندة المجتمع الدولي.



وتناول في كلمته لبنان وسوريا، معتبرا أن البلدين يَشهدان تقدماً وسط مشهد إقليميٍ قاطم.