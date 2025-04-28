سلام يواصل لقاءاته في السرايا: بحث مع وفود فرنسية ونقابية وقطاعية في الإصلاحات والتحديات الاقتصادية والأمنية

بحث رئيس الحكومة نواف سلام مع وفد من مجلس الشيوخ الفرنسي برئاسة إتيان بلان، في أوضاع لبنان والإصلاحات والمستجدات الإقليمية.



كما التقى نقيب محامي الشمال سامي الحسن، الذي طرح ملفات تتعلق بالقضاء، السجون، والأمن في طرابلس، إضافة إلى مطالب إنمائية كتفعيل المطار والمرفأ وتشغيل منشآت النفط.



واستقبل سلام وفد شبكة القطاع الخاص اللبناني، الذي عرض خطة لتفعيل أجهزة الرقابة ودعاه لرعاية منصة عمل مشترك في 29 أيار المقبل.



واختتم اللقاءات بوفد من خريجي جامعة هارفارد، الذين أكدوا استعدادهم لدعم لبنان في ملفات النقل، النفط، والمالية.