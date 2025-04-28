باريس تدعو إسرائيل إلى وقف المجزرة في غزة

دعت فرنسا إسرائيل إلى وقف المجزرة الجارية الآن في غزة، وفق ما أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية صوفي بريما.

وقالت بريما، أمام الصحافيين، إنّ باريس دعت أيضًا إلى إطلاق الرهائن، الذين لا يزالون محتجزين في القطاع الفلسطينيّ.

كما دعت إلى "نزع سلاح" حركة “حماس”، التي تسيطر عليه، فضلًا عن "إصلاح السلطة الفلسطينية".

وأشارت إلى أنّ هذه "شروط للتحرّك نحو الاعتراف" بالدولة الفلسطينية.

وأعربت بريما عن اعتقادها في شأن المفاوضات التحضيرية لاجتماع حزيران أنّ المباحثات تتقدم “وبالطبع لا نعلن عنها باستمرار لأنها ملفات حساسة للغاية".