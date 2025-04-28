وزير الدفاع الباكستانيّ: التّوغل العسكريّ من جانب الهند المجاورة بات وشيكًا

أكّد وزير الدفاع الباكستانيّ خواجة محمد آصف أنّ التّوغل العسكريّ من جانب الهند المجاورة بات وشيكًا في أعقاب هجوم مسلح على سياح في كشمير الأسبوع الماضي، وسط تصاعد التوتر بين البلدين اللذين يمتلكان سلاحًا نوويًا.

وأسفر الهجوم المسلح عن مقتل 26 شخصًا وأثار غضبًا في الهند ذات الغالبيّة الهندوسية، إلى جانب دعوات لاتخاذ إجراءات ضد باكستان ذات الغالبيّة المسلمة.

وقال آصف لرويترز: "عزّزنا قواتنا لأنّ ذلك بات وشيكًا الآن”.

وأضاف: “لذلك ففي هذا الوضع يجب اتخاذ بعض القرارات الاستراتيجية، وقد اتُخذت هذه القرارات بالفعل".