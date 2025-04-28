إرتفاع عدد قتلى إنفجار ميناء بندر عباس في إيران إلى 65

ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية اليوم الاثنين أن عدد قتلى الانفجار الضخم في ميناء بندر عباس، أهم ميناء للحاويات في إيران، ارتفع إلى 65 على الأقل.وقالت وسائل إعلام رسمية إن الانفجار الذي وقع يوم السبت حدث في قطاع الشهيد رجائي في الميناء، أكبر مركز للحاويات في إيران، ما أدى إلى تحطم نوافذ على مسافة امتدت لعدة كيلومترات، فضلًا عن تدمير حاويات شحن وإلحاق أضرار بالغة بالبضائع داخلها.