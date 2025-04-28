إعلام إسرائيلي: رئيس الشاباك أعلن إستقالته وسيتنحى عن منصبه في 15 حزيران

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الاثنين أن رونين بار رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) أعلن استقالته وأنه سيتنحى عن منصبه في 15 حزيران.