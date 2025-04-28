وزير إسرائيلي يعبر عن ثقته في رفض ترامب أي إتفاق نووي "سيىء" مع إيران

عبر وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر اليوم الاثنين عن أنه يعتقد أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لن يوافق على أي اتفاق نووي "سيىء" مع إيران.



وقال ديرمر خلال مؤتمر بالقدس نظمته وكالة (جويش نيوز سينديكيت) الإخبارية: "لدي ثقة كبيرة بأن الرئيس ترامب سينسحب اليوم من أي اتفاق سيىء".



وعندما سئل عما إذا كانت إسرائيل مستعدة لضرب المنشآت العسكرية الإيرانية بمفردها، قال ديرمر إنه لن "يتحدث عن المسائل العملياتية، لكن يجب تصديق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عندما يقول إنه سيبذل كل ما في وسعه لمنع إيران من تطوير سلاح نووي".